Хуг заявив, що бачив на Донбасі російських військових, але не вважає РФ агресором

Екс-заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії, але не визнав РФ агресором.

Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН", яке було взято ще під час його перебування на посаді.

На пряме запитання журналіста Андрія Цаплієнка "Чи вважаєте ви Росію агресором?" Хуг відповів:

"Ні, але я вважаю, що Росія, як і Україна, й окремі райони Донецької та Луганської областей, визнали, що існує велика проблема, яка потребує вирішення, і всі вони взяли на себе зобов'язання".

За його словами, "конфлікт можна вирішити тільки тоді, коли хтось буде більше прагнути знайти рішення, ніж намагатися звинувачувати інших".

"Факти не можна спростувати; факти, що підтверджені знімками, на яких зображені колони, що під покровом ночі в’їжджають до України та виїжджають із неї, колони машин військового типу з озброєнням на них, які рухаються ґрунтовими дорогами під чіткою координацією в супроводі систем протиповітряної оборони.

У непідконтрольних урядові районах ми розмовляли з особами, які заявляли про свою належність до російських військових підрозділів, зокрема 16-ї повітряно-десантної бригади Росії…

Вони відкрито з нами спілкувались і самі надали цю інформацію, а ми повідомили цей факт. Я також особисто розмовляв тут, у Києві, з двома полоненими, яких затримали Збройні сили України. І вони сказали те саме: вони входять до підрозділу, який на ротаційній основі воює в Україні", - додав він.

На слова журналіста: "Ви не можете не розуміти, що в цій війні Росія є агресором. Чи є у вас бажання одного дня назвати агресора агресором?" - Хуг відповів:

"Я все ще розмірковую над цим. Це буде дуже-дуже довга книжка, яку мені доведеться писати. Цей конфлікт можливо вирішити лише тоді, коли хтось буде прагнути знайти рішення, а не намагатиметься звинувачувати інших".

31 жовтня колишній перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, який пішов з посади 1 листопада, заявив, що залишає Україну з відчуттям тривоги, оскільки за 4 роки "мало що змінилось", але сподівається, що війну ще можна закінчити.

Як повідомлялося, 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.

Згодом відоме американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з першим заступником голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хугом – видалили цитату, де він каже, що прямих доказів присутності росіян у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.