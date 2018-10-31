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Останнє слово Хуга: Конфлікт на Донбасі не завмерлий і не заморожений

Середа, 31 жовтня 2018, 16:28
Останнє слово Хуга: Конфлікт на Донбасі не завмерлий і не заморожений

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, який йде з посади 1 листопада, заявив, що залишає Україну з відчуттям тривоги, оскільки за 4 роки "мало що змінилось", але сподівається, що війну ще можна закінчити.

Про це він сказав під час прес-брифінгу у середу, передає "Укрінформ".

За його словами, протягом близько чотирьох років він щотижня надав доповіді про безпекову ситуацію, окреслюючи різні рівні насильства та небезпеки, а також доповідаючи про негативний вплив на цивільне населення.

Він додав, що попри всі домовленості сторін за всі ці роки мало що змінилось - не відведене озброєння, сили і засоби, не проведене розмінування.

Хуг зазначив, що покидає свою посаду "зі змішаними почуттями".

"Я йду з відчуттям тривоги та суму. Однак я йду і з відчуттям надії. Я досі бачу світло в кінці тунелю. Цей конфлікт не закоренілий, не завмерлий і не заморожений - його можна закінчити, прийнявши рішення", - сказав він.

Як повідомлялося, 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.

Згодом відоме американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з першим заступником голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хугом – видалили цитату, де він каже, що прямих доказів присутності росіян у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.

Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 31 жовтня йде зі своєї посади.

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбас
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