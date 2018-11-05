Екс-голову кримського суду Чорнобука арештували

Суд арештував колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"О 9 ранку відбулось засідання, і суд прийняв рішення підтримати клопотання прокуратури про арешт на 2 місяці, до 1 січня 2019 року", – зазначила Сарган.

Стаття "державна зрада" не передбачає можливість внесення застави, тому Чорнобуку такої альтернативи не надали.

3 листопада правоохоронці затримали Чорнобука в Києві.

У липні цього року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

Як повідомляла прес-служба СБУ, з 2014 року український посадовець сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Пізніше речниця прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила, що Чорнобук переховується від слідства, але перебуває на території України, його оголосили в державний розшук.