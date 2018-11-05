У БПП пригадали Тимошенко колишні "заслуги". Вона пригрозила судом

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що за часів керівництва лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко була розвалена армія в Україні та взяті запозичення, які змушують піднімати тарифи на газ. У відповідь політик пригрозила судом.

Відповідні заяви пролунали під час погоджувальної ради у понеділок, 5 листопада.

Так, Герасимов зазначив, що, на минулому тижні Україну відвідала канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка закликала підтримувати Мінський процес.

"Показово, що ті, хто критикують Мінський процес, зокрема, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, під час спілкування з фрау Меркель вкотре визнала позитивний ефект мінських угод", - заявив представник БПП.

Він додав, що не менш загрозливим виглядають заяви Тимошенко з приводу повної сумісності української армії зі стандартами НАТО.

"Подібні кроки у період збройної агресії Росії повторюють події десятирічної давнини, коли прем'єр Тимошенко зірвала отримання ПДЧ для вступу в НАТО і розвалювала армію, припиняючі її фінансування на розпродаючи танки, літаки та гелікоптери", - сказав Герасимов.

За його словами, не можна оминути тему підвищення ціни на газ, яку "відчайдушно роздмухують популісти".

"Особливо ті, хто цю проблему і створив. Наголошу ще раз, що незважаючи на війну та скрутне економічне становище, нинішні запозичення були б непотрібні, якби не боргова яма, створена за часів Тимошенко та Януковича, які разом передали нам у спадок борги у понад 70 мільярдів доларів", - наголосив політик.

На його думку, люди, які говорять, що зможуть вдвічі або втричі знизити ціни на газ, цинічно брешуть, бо у них немає розуміння як це зробити.

У свою чергу Юлія Тимошенко відповіла, що Герасимов взагалі не може говорити про війну.

"Бо радником і найближчим другом у нього є "терорист Бевзлер", клікуха у нього "Бевз". Я думаю, що вони одна команда і тому це просто принизливо, щоб ця людина сиділа за одним столом з нами", - заявила лідер "Батьківщини".

Також вона додала, що хоче спростувати будь-які твердження щодо зустрічі з Меркель.

"Ми вважаємо, що мінські домовленості не є ефективними для України і вони не призводять до миру. Але у той же час ми говоримо, що не знищуючи, не закриваючи мінський процес, ми мусимо розпочати інший процес у форматі Будапешт+. І тому обман очевидний", - зазначила політик.

Тимошенко заявила, що у структурі сьогоднішнього зовнішнього і внутрішнього боргу України немає жодної копійки, яку би запозичив її уряд, оскільки все було повернуто ще до 2012 року.

"Це обман. І тому ми звертаємося до суду проти пана Герасимова щодо дезінформації", - сказала лідер "Батьківщини".