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У Мартиненка звинуватили НАБУ в незаконних діях і "шоу"

Понеділок, 5 листопада 2018, 12:01

Захист колишнього нардепа Миколи Мартиненка заявляє про незаконність спроб вручити йому виклик на допит у якості свідка у чеській справі у суді.

Про це повідомляє прес-служба екс-депутата з посиланням на його адвоката Петра Бойка.

На його думку, 5 листопада "НАБУ влаштувало піар-шоу перед телекамерами" перед засіданням Шевченківського райсуду Києва у "справі Мартиненка".

"Перед засіданням суду детектив НАБУ без законних підстав двічі намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит по справі "Енергоатома" в рамках нібито міжнародної правової допомоги. Але це не мало юридичної сили, оскільки згідно закону подібні виклики мають обов’язково надсилатись через Генеральну прокуратуру України", – заявив Бойко.

"Натомість НАБУ, усвідомлюючи провальність справи в суді, намагається підтримувати в публічному просторі звинувачення на адресу Миколи Мартиненка і використовує для цього будь-які засоби", – додав адвокат.

За його словами, "після відмови захисників отримати незаконний "виклик на допит" детектив НАБУ прийшов до судової зали і перед телекамерами почав голосно вимагати від Мартиненка підписати цей "виклик", намагаючись насильно вручити йому якісь папірці".

"Група підтримки НАБУ в залі суду (кишенькові "активісти") викрикувала заздалегідь написані репліки зі звинуваченнями на адресу Миколи Мартиненка. Все це було зрежисованим шоу для вкидування в інформаційний простір чергового негативу до Мартиненка", – вважає захисник.

За його словами, екс-депутат вже надав усі свідчення у справі "Енергоатому", в тому числі – в рамках міжнародної правової  допомоги.

"Він готовий зробити це знову, але лише в передбачений законом спосіб. Натомість НАБУ використовує піар-засоби, намагаючись нівелювати відсутність доказів проти Мартиненка та самого складу злочину", – заявив Бойко.

Вранці детектив НАБУ намагався вручити Мартиненку перед засіданням суду повістку про виклик на допит на 9:30 ранку 28 листопада – але екс-депутат не прийняв її.

Мартиненко має дати свідчення у справі, яку Вища прокуратура у Празі розслідує з 18 червня: щодо Мірослава Фіали, Іржі Деміша, Мілана Когоута, Мілослава Провода, Петера Луптачіка, Манфреда Макса Ервака щодо розтрати та ухиляння від сплати податку, скоєних за співучастю.

Виклик Мартиненка на допит у чеській справі від 2 листопада
Виклик Мартиненка на допит у чеській справі від 2 листопада
Twitter ЦПК/Шабунін

5 листопада Шевченківський суд затвердив порядок та об’єм дослідження доказів у справі Мартиненка.

"Розпочнуть із дослідження письмових та речових доказів обвинувачення, потім допитають свідків сторони обвинувачення та перейдуть до дослідження письмових доказів захисту та наприкінці допитають усіх обвинувачених", – повідомляє ЦПК/Шабунін.

Прокурор просив розпочати з допиту обвинувачених. Адвокат Мартиненка заперечував.

Натомість адвокати просили зняти з одного з фігурантів справи Володимира Богданця запобіжний захід та повернути йому грошову заставу. Суд відмовив зняти заставу з Богданця.

Наступне судове засідання у справі Мартиненка призначено на 12 листопада, з 12:00 до 15:00.

Шевченківський райсуд Києва розглядає справу проти Мартиненка щодо заволодіння коштами двох стратегічно важливих державних підприємств України: "Східного гірничо-збагачувального комбінату" та "Енергоатома".

За даними НАБУ, державі завдано шкоду на суму понад 695 млн грн ("СхідГЗК" – 17,29 млн дол. США, НАЕК "Енергоатом" – 6,4 млн євро).

Читайте також: Ядерне збагачення Миколи Мартиненка.

Такі справи: Мартиненко vs НАБУ. Шість місяців потому 

Олена Рощенко, УП
Теми: МартиненкоНАБУЧехіясуд
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