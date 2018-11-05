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Мартиненку принесли виклик на допит – він кинув його на підлогу

Понеділок, 5 листопада 2018, 08:36
Мартиненку принесли виклик на допит – він кинув його на підлогу
ЦПК

Детектив Національного антикорупційного бюро намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка, але той відмовився її брати.

Це сталося у Шевченківському райсуді Києва, повідомляє Twitter ЦПК/Шабунін.

"Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу", – сказано в повідомленні.

НАБУ має допитати Мартиненка за запитом прокуратури Чехії, уточнили в ЦПК.

У повістці йдеться про виклик на 9:30 ранку 28 листопада.

Мартиненко має дати свідчення у справі, яку Вища прокуратура у Празі розслідує з 18 червня: щодо Мірослава Фіали, Іржі Деміша, Мілана Когоута, Мілослава Провода, Петера Луптачіка, Манфреда Макса Ервака щодо розтрати та ухиляння від сплати податку, скоєних за співучастю.

Виклик Мартиненка на допит у чеській справі
Виклик Мартиненка на допит у чеській справі
Twitter ЦПК/Шабунін

Шевченківський райсуд Києва розглядає справу проти Мартиненка щодо заволодіння коштами двох стратегічно важливих державних підприємств України: "Східного гірничо-збагачувального комбінату" та "Енергоатома".

За даними НАБУ, державі завдано шкоду на суму понад 695 млн грн ("СхідГЗК" – 17,29 млн дол. США, НАЕК "Енергоатом" – 6,4 млн євро).

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20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

29 січня 2018 року суд відмовився продовжувати покладені на Мартиненка зобов'язання.

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1 серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення першої інстанції, яка повернула на доопрацювання прокурорам справу екс-нардепа Миколи Мартиненка.

22 жовтня у Шевченківському суді Києва відбулося перше засідання по суті у справі Мартиненка.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: МартиненкоНАБУ
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