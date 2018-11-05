Мартиненку принесли виклик на допит – він кинув його на підлогу

Детектив Національного антикорупційного бюро намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит, але той відмовився її брати.

Це сталося у Шевченківському райсуді Києва, повідомляє Twitter ЦПК/Шабунін.

"Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу", – сказано в повідомленні.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) November 5, 2018

Шевченківський райсуд Києва розглядає справу проти Мартиненка.