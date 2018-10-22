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У Києві закінчилося перше засідання суду по справі Мартиненка

Понеділок, 22 жовтня 2018, 18:26

В Шевченківському суді Києва закінчилося перше засідання по суті у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це у своєму твіттері повідомляє ЦПК.  

Перерву оголосили до 29 жовтня. Прокурор встиг зачитати 28 з 41 сторінок обвинувального акту.

Як повідомляє Укрінформ, державне обвинувачення у цій справі представляє прокурор САП Роман Симків.

Мартиненко відкидає усі звинувачення і не визнає вину.

Як відомо, 1 серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення першої інстанції, яка повернула на доопрацювання прокурорам справу екс-нардепа Миколи Мартиненка.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

29 січня 2018 року суд відмовився продовжувати покладені на Мартиненка зобов'язання.

Читайте також: "Ядерне збагачення Миколи Мартиненка".

"Такі справи: Мартиненко vs НАБУ. Шість місяців потому"

"Українська правда" у Threads

Теми: МартиненкоКиїв
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