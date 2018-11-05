Біля військового арсеналу засікли підозрілий безпілотник

4084 перегляди
Понеділок, 5 листопада 2018, 14:43

Військові виявили незаконне використання безпілотного літального апарату поблизу одного з арсеналів ЗС України в забороненій зоні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Зазначається, що безпілотник зафіксував 4 листопада о 19:30 підрозділ радіоелектронної боротьби.

"Було негайно подавлено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання", – зазначають у Міноборони.

Було також посилено чергову зміну охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території.

"Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини було невідкладно повідомлено підрозділам Служби безпеки України та Національної поліції України в районі їх відповідальності", – наголошують у Міноборони.

Як повідомлялося, 26 вересня 2017 року  сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області. Була версія, що причиною пожежі тоді міг стати безпілотний літальний апарат.

У ніч на 9 жовтня 2018 року вибухи й пожежа сталися вже на 6 арсеналі Міноборони поблизу Ічні в Чернігівській області. У Генштабі не виключають диверсію.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення в дію вибухового пристрою.

Українська правда
Теми: Міноборони армія
powered by lun.ua
По темі
Досить популізму в забезпеченні військовослужбовців житлом 31 жовтня 2018, 12:30
В Міноборони приписали Гриценку багатомільйонні збитки. В прокуратурі не погодилися 29 жовтня 2018, 10:55
Над Ічнею відкрили небо, мешканці можуть вертатися додому 25 жовтня 2018, 09:36
Усі новини
Головні новини
Мінфін хоче знизити вартість "безподаткових" посилок до 100 євро
Вбивство Гандзюк: Правозахисники вимагають відставки Авакова і Луценка
В Нацбанку назвали ключові ризики для зростання цін
Кириленко припустив, що Хуг завжди був на стороні агресора
Усі новини
психологія

Стрес може впливати на розмір мозку: 5 способів з цим боротися

соцмережі

Twitter повертає хронологічну стрічку новин та додає нову кнопку