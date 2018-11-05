Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля військового арсеналу засікли підозрілий безпілотник

Понеділок, 5 листопада 2018, 13:43
Біля військового арсеналу засікли підозрілий безпілотник

Військові виявили незаконне використання безпілотного літального апарату поблизу одного з арсеналів ЗС України в забороненій зоні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Зазначається, що безпілотник зафіксував 4 листопада о 19:30 підрозділ радіоелектронної боротьби.

"Було негайно подавлено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання", – зазначають у Міноборони.

Було також посилено чергову зміну охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території.

"Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини було невідкладно повідомлено підрозділам Служби безпеки України та Національної поліції України в районі їх відповідальності", – наголошують у Міноборони.

Як повідомлялося, 26 вересня 2017 року  сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області. Була версія, що причиною пожежі тоді міг стати безпілотний літальний апарат.

У ніч на 9 жовтня 2018 року вибухи й пожежа сталися вже на 6 арсеналі Міноборони поблизу Ічні в Чернігівській області. У Генштабі не виключають диверсію.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення в дію вибухового пристрою.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Міноборониармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Міноборони
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: