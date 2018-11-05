У Порошенка заявили, що ЗМІ перебільшили зростання його доходів

Радник юридичної фірми, яка представляє інтереси президента Петра Порошенка заявив, ЗМІ завищили суму прибутку, який вказав президент у змінах майнового стану в 2018 році.

Про це заявив радник Avellum Вадим Медведєв, пише "Інтерфакс".

За його словами, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані як дохід відображається повернення суми вкладених коштів.

Так, Порошенко отримав кошти від придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), але реальний дохід, за словами Медведєва, є різницею між сумами спочатку вкладених і повернутих коштів.

"Це означає, що задекларований дохід є насамперед поверненням вкладених коштів, а не є збільшенням статків фізичної особи. Фактична дохідність операцій із валютними ОВДП дорівнює ринковій ставці в розмірі 3,35% річних", - сказав він.

За його словами, 28 млн грн Порошенка, з 124 млн, про які раніше писала УП, були поверненням залучених коштів, а не прибутком.

"Імовірно, може йтися про тисячі гривень прибутку, але ніяк не про мільйони", - додав Медведєв.

Також він заявив, що Порошенко прокредитував державу на 100 млн грн шляхом придбання ОВДП.

Раніше повідомлялося, Порошенко за неповний 2018 рік задекларував майже 124 мільйони гривень.

Більше 9,3 мільйони гривень Порошенко отримав в якості процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.

Інші кошти – дивіденди, 777 тисяч гривень - за відчуження нерухомого майна, також в кінці жовтня Порошенко задекларував 28,8 млн грн доходів від Міністерства фінансів за відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Як повідомлялося, в декларацію за минулий рік Порошенко вніс 16 мільйонів 303 тисячі 874 гривні доходів.

Повну декларацію про доходи за 2018 рік президент подасть у 2019 році.

Раніше повідомлялося, що Порошенко не декларує витрати на рекламні ролики "на підтримку автокефалії", які він нібито оплатив самостійно.