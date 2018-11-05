НАБУ таки вручило Мартиненку виклик на допит

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Понеділок, 5 листопада 2018, 20:22

Детектив Національного антикорупційного бюро вручив Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"5 листопада 2018 року екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, вручено повістку про виклик на допит як свідка у рамках міжнародно-правового доручення правоохоронних органів Чеської республіки. Інша інформація щодо розслідування компетентними органами Чехії кримінального провадження є конфіденційною та не підлягає розголошенню", - зазначили у відомстві.

В НАБУ вважають, що поведінка колишнього народного обранця викликає обурення та є недопустимою у будь-якій цивілізованій країні світу.

"Детективи Національного бюро вручили повістку в належний спосіб відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України", - наголосили в Бюро.

В понеділок вранці детектив НАБУ намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка, але той відмовився брати документ.

Пізніше захист Мартиненка заявив про незаконність спроб вручити йому вказаний виклик на допит.

Українська правда
Теми: НАБУ Мартиненко
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