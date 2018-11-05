Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ таки вручило Мартиненку виклик на допит

Понеділок, 5 листопада 2018, 19:22
НАБУ таки вручило Мартиненку виклик на допит

Детектив Національного антикорупційного бюро вручив Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"5 листопада 2018 року екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, вручено повістку про виклик на допит як свідка у рамках міжнародно-правового доручення правоохоронних органів Чеської республіки. Інша інформація щодо розслідування компетентними органами Чехії кримінального провадження є конфіденційною та не підлягає розголошенню", - зазначили у відомстві.

В НАБУ вважають, що поведінка колишнього народного обранця викликає обурення та є недопустимою у будь-якій цивілізованій країні світу.

"Детективи Національного бюро вручили повістку в належний спосіб відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України", - наголосили в Бюро.

В понеділок вранці детектив НАБУ намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка, але той відмовився брати документ.

Пізніше захист Мартиненка заявив про незаконність спроб вручити йому вказаний виклик на допит.

Українська правда
Теми: НАБУМартиненко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: