НАБУ таки вручило Мартиненку виклик на допит

Детектив Національного антикорупційного бюро вручив Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"5 листопада 2018 року екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, вручено повістку про виклик на допит як свідка у рамках міжнародно-правового доручення правоохоронних органів Чеської республіки. Інша інформація щодо розслідування компетентними органами Чехії кримінального провадження є конфіденційною та не підлягає розголошенню", - зазначили у відомстві.

В НАБУ вважають, що поведінка колишнього народного обранця викликає обурення та є недопустимою у будь-якій цивілізованій країні світу.

"Детективи Національного бюро вручили повістку в належний спосіб відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України", - наголосили в Бюро.

В понеділок вранці детектив НАБУ намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка, але той відмовився брати документ.

Пізніше захист Мартиненка заявив про незаконність спроб вручити йому вказаний виклик на допит.