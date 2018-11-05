Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чехії затримали нардепа Радикальної партії

Понеділок, 5 листопада 2018, 23:32
У Чехії затримали нардепа Радикальної партії

У Празі поліція затримала нардепа Радикальної партії Андрія Лозового.

Про це повідомив лідер партії Олег Ляшко у Facebook .

За його словами, нардепа затримали в аеропорту, коли той намагався розрахуватися фальшивими євро.

"Зі слів самого Андрія, з яким я щойно говорив, в аеропорту він купляв подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими. Їх помічнику Лозового "обміняли" в одному з київських обмінників. Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо "обмінник" зник", - написав Ляшко.

Головний радикал висловив надію, що чеська поліція негайно звільнить Лозового, який "став жертвою обману валютних шахраїв".

Сам Лозовий повідомив на своїй сторінці, що його вже звільнили.

"Був в Празі. хотів купити в duty free подарунок Мамі Oksana Lozova. і виявилося, що гроші - фальшиві.  Оскільки в чеському законодавстві спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виробництва - мене затримали.зняли з літака. як в кіно.завезли у найближчий відділок. 8 годин тримали там (коли шмонали - навіщось заглядали у вуха)", - розповів він.

Лозовий додав, що в провадженні чеської поліції він проходить як потерпілий.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛозовойРадикальна партіяЛяшко Олег
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Лозовой
Команда Зеленського чекає від нової Ради змін щодо декларацій і правок Лозового
Через "правки Лозового" прокуратура створила посаду "тримача черги" під судом
Помічник нардепа Лозового поскаржився в поліцію на "кидал"
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: