У Чехії затримали нардепа Радикальної партії

У Празі поліція затримала нардепа Радикальної партії Андрія Лозового.

Про це повідомив лідер партії Олег Ляшко у Facebook .

За його словами, нардепа затримали в аеропорту, коли той намагався розрахуватися фальшивими євро.

"Зі слів самого Андрія, з яким я щойно говорив, в аеропорту він купляв подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими. Їх помічнику Лозового "обміняли" в одному з київських обмінників. Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо "обмінник" зник", - написав Ляшко.

Головний радикал висловив надію, що чеська поліція негайно звільнить Лозового, який "став жертвою обману валютних шахраїв".

Сам Лозовий повідомив на своїй сторінці, що його вже звільнили.

"Був в Празі. хотів купити в duty free подарунок Мамі Oksana Lozova. і виявилося, що гроші - фальшиві. Оскільки в чеському законодавстві спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виробництва - мене затримали.зняли з літака. як в кіно.завезли у найближчий відділок. 8 годин тримали там (коли шмонали - навіщось заглядали у вуха)", - розповів він.

Лозовий додав, що в провадженні чеської поліції він проходить як потерпілий.