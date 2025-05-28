Україна зобов'язалася швидко скасувати "правки Лозового" задля вступу до ЄС – Мін'юст

Україна взяла на себе зобов'язання не пізніше третього кварталу 2025 року виправити проблеми, що виникли через так звані "правки Лозового".

Джерело: заступник міністра Олександр Банчук, представляючи позицію уряду під час круглого столу у Києві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Дискусію на тему законодавчого регулювання строків досудового розслідування та закриття кримінального провадження організував офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Банчук, який доповідав від імені Мін'юсту, підкреслив, що це питання стало одним із зобов'язань України перед ЄС.

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"Одна з дорожніх карт (ухвалених урядом для початку переговорів про вступ. – Ред.) передбачає потребу внести зміни до Кримінального процесуального кодексу… у тому числі через скасування автоматичного закриття справ", – пояснив заступник міністра.

Банчук пояснив, що Україна взяла зобов'язання перед ЄС щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо перегляду строків досудового розслідування та "посилення відповідальності прокурорів за порушення права учасників процесу на доступ до правосуддя". Одним з елементів має бути скасування автоматичного закриття справ про топкорупцію.

"Строком виконання у дорожній карті (з питань верховенства права. – Ред.) встановлений третій квартал 2025 року", – зауважив він.

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Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз і раніше зазначав виправлення "правок Лозового" як одну з умов швидких переговорів про вступ до ЄС.

Також скасування "правок Лозового" є одним із зобов'язань перед МВФ. Детальніше у матеріалі "Євроінтеграція з ускладненнями: які галузі стали лідерами та аутсайдерами змін".