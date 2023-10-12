​Справу "короля контрабанди" Альперіна закрили через "правки Лозового" – ЦПК

Справу "короля контрабанди" Вадима Альперіна закрили, використовуючи скандальні "правки Лозового".

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: ЦПК повідомляє, що сторона захисту подала клопотання про закриття справи наполягаючи на тому, що до неї слід застосувати "правки Лозового". Як стверджує захист, її слід закрити, адже строки розслідування нібито продовжував не уповноважений суб’єкт.

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Рішення ухвалили судді ВАКС Олексій Кравчук, Євген Крук та Інна Білоус. Як повідомляє ЦПК, повний текст буде оголошено 17 жовтня.

Дослівно ЦПК: "Вимальовується тенденція до закриття справ з використанням "правок Лозового". Схожі дії ми вже бачили у справах Коломойського та "Роттердам+". На черзі можуть бути ще десятки, якщо не сотні справ. Деякі з них по 3-4 роки слухаються у судах і жодних питань у суддів до строків не виникало".

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