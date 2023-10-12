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​Справу "короля контрабанди" Альперіна закрили через "правки Лозового" – ЦПК

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 15:00
​Справу короля контрабанди Альперіна закрили через правки Лозового – ЦПК
Альперін, скрін з відео, Liga

Справу "короля контрабанди" Вадима Альперіна закрили, використовуючи скандальні "правки Лозового".

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: ЦПК повідомляє, що сторона захисту подала клопотання про закриття справи наполягаючи на тому, що до неї слід застосувати "правки Лозового". Як стверджує захист, її слід закрити, адже строки розслідування нібито продовжував не уповноважений суб’єкт. 

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Рішення ухвалили судді ВАКС Олексій Кравчук, Євген Крук та Інна Білоус. Як повідомляє ЦПК, повний текст буде оголошено 17 жовтня.

Дослівно ЦПК: "Вимальовується тенденція до закриття справ з використанням "правок Лозового". Схожі дії ми вже бачили у справах Коломойського та "Роттердам+". На черзі можуть бути ще десятки, якщо не сотні справ. Деякі з них по 3-4 роки слухаються у судах і жодних питань у суддів до строків не виникало".

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"Правки Лозового" знов рятують олігархів. Скільки ще чекатиме Рада, щоб їх скасувати? 

Передісторія: 

  • Бізнесмен Вадим Альперін, який перебуває під санкціями РНБО, обвинувачується у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн. Крім того, Альперін намагався підкупити слідство за 800 тисяч доларів, аби його справу передали з НАБУ і САП до поліції.
  • Розслідування цієї справи завершили у листопаді 2020 року. На розгляд до ВАКС вона потрапила у серпні 2022 року.
  • ЦПК наголошує, що через п’ять місяців судді раптово вирішили, що справа не підсудна Антикорсуду і звернулися до апеляції з клопотанням про передачу справи до іншого суду. Однак апеляція тоді відмовила.
  • У лютому головуючий суддя Олексій Кравчук повідомляв про погрози суддям. За цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження.
  • У цьому ж провадженні апеляція ВАКС раніше стягнула з Вадима Альперіна 35 млн грн застави за порушення покладених судом обов’язків. 
  • У 2021 році президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства Альперіна. 

Теми: судЛозовойЦПК
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