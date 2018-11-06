Столичні митники розжилися елітним майном при 15 тис. зарплатні – журналісти

Співробітники Київської митниці Державної фіскальної служби - Вадим Турманов, Михайло Редько, Андрій Недбайло живуть в незадекларованих квартирах і їздять на автівках батьків.

Це виявили журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зокрема, Вадим Турманов, колишній завгосп митниці, а нині - заступник начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи - у своїй декларації вказує квартиру в селищі Петропавлівська Борщагівка під Києвом, але, фактично, живе на столичному Подолі у квартирі записаній на матір Тамару Турманову.

Крім того раніше, митник їздив на Ауді А6, яка належала його батьку Віктору Турманову, наразі митник їздить на білому джипі гранд черокі.

Журналісти стверджують, що Михайло Редько, начальник другого відділу оперативного реагування на митні правопорушення, їздить на незадекларованому чорному Лексусі.

фото "Наші гроші з денисом бігусом"

За словами самого Редька, іномарку попросив припаркувати біля митниці його товариш, а сам він на ній не їздить.

Виявилося, що Лексус Редька зареєстрований на батька його колеги Станіслава Делі.

Лексус батька Делі, яким користується Редько фото "Наші гроші з денисом бігусом"

Делі - заступник начальника відділу взаємодії з митними органами Київської митниці ДФС. В коментарі журналістам він заявив, що Лексусом батька не користується, а сам їздить на громадському транспорті.

Делі також припустив, що його батько продав авто по довіреності.

Крім того, раніше Редька притягали до адміністративної відповідальності за кермом на автівках, яких не було в його деклараціях. У трьох постановах вказано, що митник їздив на Фольксваген та БМВ Х5.

Андрій Недбайло їздить на авто матері фото "Наші гроші з денисом бігусом"

Також минулого року Редько, із зарплатою до 15 тис. грн на місяць, придбав квартиру в ЖК "Альпійське містечко".

Фіскал стверджує, що купив квартиру площею 141 м2 у 2017 році коштувала йому не більше $15 тис. Проте фактична вартість подібного житла в ЖК коштує близько 4 млн гривень.

Журналісти виявили, що мешкає Редько ЖК на Печерську "Престиж-Холл" - не декларуючи користування цією нерухомістю.

Андрій Недбайло начальник першого відділу оперативного реагування тієї ж митниці також їздить не на власній автівці.

На роботу Недбайло регулярно приїжджає на новій Шкоді СуперБ, машина записана на матір митника, Валентину Недбайло.

Коментувати журналістам, звідки у матері з’явилися гроші на це авто, Недбайло відмовився.

На неї також записана і квартира на Петропавлівській Борщагівці, в якій живе митник.