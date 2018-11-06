Обрано міжнародних експертів, що відбиратимуть антикорупційних суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила шість членів Громадської ради міжнародних експертів, які братимуть участь у відборі антикорупційних суддів.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба ВККС.

"Таким чином, утворено ГРМЕ, яка сприятиме Комісії під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до першого складу Громадської ради міжнародних експертів увійшли: Аурелійус Гутаускас, Флемінг Сі Денкер,Тед Зажечни, Мір'яна Лазарова Трайковська, Лорна Харріс, Сер Ентоні Хупер.

Вказується, що всього було 12 кандидатів до складу ГРМЕ.

Громадська рада міжнародних експертів допомагатиме ВККС визначати, чи відповідають кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям:

законності джерел походження майна кандидата або членів його родини;

відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам;

відповідності способу життя кандидата його статусу;

наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Строк роботи складу Громадської ради міжнародних експертів становитиме два роки.

фото: ЦПК

Як відомо, 7 червня Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.

Перед голосуванням між політиками точилися суперечки щодо формули, за якою міжнародні експерти зможуть ветувати призначення того чи іншого судді Антикорсуду.

Під час засідання Парубій зазначив, що при розгляді в сесійній залі найсуперечливіших правок, які стосуються Громадської ради міжнародних експертів, "було знайдено формулу", яка теж повністю відповідає рекомендаціям "Венеціанки".

За його словами, закон передбачає, що не менше 3 з 6 членів Ради міжнародних експертів можуть накласти вето на будь-яку кандидатуру, запропоновану до суду Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Після цього кандидатуру розглядають на спеціальному засіданні, в якому беруть участь ВККС і Рада експертів. Якщо більшість складу цього спільного засідання та мінімум половина міжнародних експертів не підтримають кандидатуру, вона припиняє участь у конкурсі на посаду в Антикорупційному суді.

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