"Вибори" бойовиків суперечать Мінським угодам - ОБСЄ

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) по Україні Мартін Сайдік вважає, що вибори в самопроголошених республіках Донбасу не відповідатимуть Мінським угодами.

Про це він сказав журналістам за підсумками засідання ТКГ у вівторок в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я особисто вважаю, що проведення цих так званих виборів не відповідає ні букві, ні духу Мінських угод", - сказав він.

За його словами, політподгруппа на засіданні у вівторок "серед іншого обмінялася думками з модальності імплементації формули Штайнмайера в світлі останніх рішень, прийнятих сторонами".

Сайдік зазначив, що в зв'язку з цим під час пленарного засідання ТКГ було порушено питання проведення виборів на Донбасі.

Раніше у вівторок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами.

Водночас представниця України у гумінатірній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що у Мінську "РФ сьогодні офіційно заявила, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів.