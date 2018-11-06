У Путіна заявили, що "вибори" в ОРДЛО визнають залежно від результату

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами.

Про це він сказав журналістам, коментуючи так звані "вибори" ватажків ОРДЛО, передає ТАСС.

"Москва, безумовно, має вплив на керівництво цих республік, але воно не безмежне", - визнав представник Кремля.

За його словами, "надзвичайно важливо" те, хто буде керувати так званими "республіками".

Відзначається, що Пєсков поки відмовився відповідати на питання про визнання Росією підсумків майбутніх в ОРДЛО "виборів".

Він зазначив, що спочатку потрібно дочекатися їх підсумків.

Повідомляється, що коментуючи репліку журналіста про те, що в мінських угодах йдеться про проведення виборів на Донбасі за українським законодавством, прес-секретар Путіна порадив уважно перечитати документ.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

Раніше президент Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підготовку до незаконних "виборів" в окупованих районах Донецької і Луганської областей і домовились, що вони ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою.

31 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ може взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і супроводжувати "вибори" на Донбасі, якщо буде впевнений, що світові гравці не планують робити Україну ареною для протистояння Росії.