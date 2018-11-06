Третя область в Україні заборонила російський культурний продукт

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Вівторок, 6 листопада 2018, 18:56

Депутати Тернопільської обласної ради у вівторок прийняли мораторій на використання російськомовного культурного продукту.

Про це повідомляє прес-служба облради.

"Обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України", - йдеться у повідомленні.

Також депутати вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та оголосили 2019 рік Роком ОУН в області.

18 вересня Львівська облрада також запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області.

25 жовтня Житомирська облрада підтримала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Українська правда
Теми: Росія пропаганда Тернопіль
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