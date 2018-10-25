Ще в одній області України заборонили весь російськомовний культурний продукт

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Четвер, 25 жовтня 2018, 19:54

Депутати Житомирської облради на засіданні 19-ї сесії в четвер більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської облради.

"Цим рішенням рекомендовано облдержадміністрації створити міжвідомчу робочу групу з проведення систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області, включивши у її склад представників правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості області", - йдеться на офіційному сайті облради.

Учасники голосування звернулись до органів місцевого самоврядування з рекомендацією прийняти рішення щодо встановлення на територіях громад мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах до моменту повного припинення окупації Російською Федерацією українських територій.

18 вересня Львівська облрада також запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області.

Організація Віктора Медведчука "Український вибір – Право народу" оскаржує в суді мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на Львівщині.

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Українська правда
Теми: мова Житомир культура місцева влада
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