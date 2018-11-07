Сотні націоналістів у камуфляжі прийшли під Кабмін вимагати нове міністерство
Середа, 7 листопада 2018, 09:16
Представники націоналістичних угрупувань з прапорами своїх організацій прийшли до Кабінету міністрів України.
Про це повідомляє кореспондент Української правди з місця подій.
Серед мітингарів представники Нацдружин і Єдиного союзу патріотів України.
На Facebook сторінці "Ніціонального корпусу" повідомляється, що активісти вимагають створити міністерство ветеранів.
Як відомо, у середу під Верховною Радою мітингують "євробляхарі". Поліція повідомила про посилення охорони.
27 лютого парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.
Українська правда