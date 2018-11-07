Сотні націоналістів в камуфляжі прийшли під Кабмін вимагати нове міністерство

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Середа, 7 листопада 2018, 10:16

Представники націоналістичних угруповань з прапорами своїх організацій прийшли до Кабінета міністрів України.

Про це повідомляє кореспондент Української правди з місця подій.

Серед мітингарів представники Нацдружин і Єдиного союзу патріотів України.

 
фото: УП
 
фото: УП
 
фото: УП
 
фото: УП

На Facebook сторінці "Ніціонального корпусу" повідомляється, що активісти вимагають створити міністерство ветеранів.

Як відомо, у середу під Верховною Радою мітингують "євробляхарі". Поліція повідомила про посилення охорони.

27 лютого парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.

Українська правда

Теми: націоналісти Кабінет міністрів
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