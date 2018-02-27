Рада підтримала створення Міністерства ветеранів

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Вівторок, 27 лютого 2018, 11:43

Парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.

За відповідний проект постанови проголосував 241 депутат.

Ухвалена постанова передбачає звернення до Кабміну з вимогою створити на базі Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Міністерство у справах ветеранів.

Тепер уряд має у місячний строк поінформувати парламент про виконання постанови.

Напередодні в понеділок заступник голови фракції БПП, один із співавторів проекту постанови Олександр Третьяков пригрозив, що його фракція блокуватиме роботу ВР в вівторок через зволікання зі створенням Міністерства ветеранів.

Софія Лукашова, для УП
Теми: Верховна Рада Кабінет міністрів
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