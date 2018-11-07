Порошенко підписав передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

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Середа, 7 листопада 2018, 10:37

Президент Петро Порошенко підписав законопроект про передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Церкву передали для здійснення богослужінь і обрядів.

18 жовтня Верховна Рада 237 голосами підтримала цей законопроект.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив намір надати томос для автокефалії української церкви, зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета і митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія

Створення єдиної помісної церкви в Україні має відбутися після об'єднання українських православних церков.

В Національному заповіднику "Софія Київська" заявили, що з представниками Церкви Вселенского патріархату буде укладено договір про користування Андріївською церквою відповідно до чинного українського законодавства і після реставрації вона буде відкрита.

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Українська правда
Теми: церква Порошенко
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