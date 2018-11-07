Порошенко: За "вибори" в ОРДЛО на Росію треба накласти нові санкції

Через проведення так званих "виборів" в ОРДЛО на Росію необхідно накласти нові санкції.

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи в дипломатичній академії у середу.

"Очікую, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння заходу також є не безмежним", - сказав Порошенко.

"Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії. А про їх посилення і сьогоднішні новини зі Сполучених Штатів Америки є абсолютно позитивними для всієї Євроатлантичної спільноти", - додав президент.

Як відомо, в ОБСЄ вважають, що вибори в самопроголошених республіках Донбасу не відповідатимуть Мінським угодами.

Водночас представниця України у гумінатірній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що у Мінську "РФ сьогодні офіційно заявила, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів".

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами.

Президент США Дональд Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників Конгресу США.