Цех, що горів під Одесою, 2 місяці тому хотіли закрити за порушення

Державна екологічна інспекція раніше фіксувала серйозні порушення законодавства на маслопереробному заводі під Одесою, де 6 листопада сталась пожежа.

Про це під час засідання уряду повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"У вересні Державна екологічна інспекція перевіряла це підприємство. На жаль, були встановлені і зафіксовані актом серйозні порушення, після чого був поданий позов до суду про припинення діяльності саме того цеху, з якого вчора почалась пожежа", – розповів міністр.

За його словами, на заводі зафіксували порушення чинного законодавства, в тому числі, відсутність ряду дозвільних документів.

"На жаль, та система, яка в нас працює через зупинку в судах, очевидно, не спрацювала, і вчора ми отримали аварію, яка могла закінчитись набагато трагічніше", – додав Семерак.

Він зазначив, що екоінспекція прибула на підприємство "Дельта Вілмар" о другій годині ночі та зробила заміри забруднення води, повітря та ґрунту.

За оперативною інформацією, забруднення води немає, але деякі показники щодо повітря перевищують у два з половиною рази гранично допустимі норми.

Результатів перевірки ґрунту поки немає.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян також звернув увагу на необхідність додаткової перевірки пожежної безпеки інфраструктурних об’єктів.

Пізно ввечері 6 листопада на підприємстві "Дельта Вілмар" біля міста Южне Одеської області сталася масштабна пожежа.

Вогонь погрожував перекинутись на семитонну цистерну з аміаком, о 22:30 стало відомо, що рятувальникам вдалось її прибрати.

Станом на 7 ранку 7 листопада пожежу було ліквідовано на загальній площі 1500 кв м.