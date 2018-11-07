Луценку нагадали, як правильно йти у відставку

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін нагадав генпрокурору Юрію Луценку, що першим його заяву на звільнення повинен розглянути президент Петро Порошенко.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо Луценко насправді склав повноваження (а не вчергове збрехав), то Президент має розглянути його заяву, і лише після цього Рада може за це голосувати (див. ст.42 і cт. 58 ЗУ "Про прокуратуру" та ст. 212 Постанови ВРУ "Про регламент ВРУ")", - написав він.

"Тож вчорашнє сигнальне голосування Ради - фікція і нічого не означає. Якщо Луценко не збрехав зі складанням поноважень (ІМХО збрехав), то перше рішення за Порошенком", -додав Шабунін.

Він також навів детальну процедуру складання повноважень генпрокурором.

1) Пишеться заява Генерального і направляється Президенту - п.1 ч.1 ст.42 ЗУ Про прокуратуру.

2) Президент готує, звертається з поданням до ВРУ - ч.2 ст.212 Регламенту ВРУ.

3) ВРУ протягом 10 днів розглядає подання президента про звільнення Генерального та надає/не надає згоду - п.25 ч.1 ст.85 Конституції, ч.3 ст.212 Регламенту ВРУ.

4) КДКП надає висновок виконання професійних обов'язків Генеральним (коли? - "у разі звільнення" значить можна після звільнення) - ч.4 ст.42 ЗУ Про прокуратуру.

5) У разі згоди ВРУ на звільнення Генерального - ними приймається поставнова, яку готує профільний комітет і направляється Президенту - ч.8 ст.212 Регламенту ВРУ.

6) Президент підписує Указ про звільнення Генерального - п.11 ч.1 ст.106 Констуції.

7) Луценко втрачає посаду Генерального, але залишається прокурором - ч.3 ст.42 ЗУ Про прокуратуру.

Як відомо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку.

Згодом спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.

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