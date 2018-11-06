Парламентська коаліція не підтримала відставку Луценка

Віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора Юрія Луценка.

Про це вона сказала з трибуни парламенту у вівторок.

"Ми, провладна коаліція, не підтримуємо відставку генпрокурора Юрія Луценка. І прошу спікера поставити на голосування це питання і всі побачать скільки голосів дасть коаліція", - сказала нардеп.

За її словами, наразі багато людей намагається робити піар на смерті людини.

Зокрема, вона додала, що тимчасова слідча комісія, яку намагаються створити у Раді, не може перебирати на себе функції правоохоронних органів і не має для цього повноважень.

Крім того, голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що він і його колеги повністю підтримують всі дії правоохоронців, які були зроблені в рамках розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

"Ми бачимо професійну позицію наших силових органів", - сказав нардеп.

Він висловив підтримку Луценку і наголосив на професійності ГПУ, на відміну від діяльності "псевдоборців з корупцією".

Згодом спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.

Як повідомлялося, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.