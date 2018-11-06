ЛУЦЕНКО ЗАЯВИВ ПРО ВІДСТАВКУ

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

За його словами тимчасова слідча комісія щодо розслідування справи про вбивство радника мера Херсона і активістки Катерини Гандзюк буде неефективною.

"Організаторам ТСК потрібен не результат. Їм потрібен піар для боротьби за владу. Я говорю речі, які ніколи ще не казав, але я маю за важливе їх сказати... Сьогодні звинувачують не тих, хто вбив Гандзюк і затриманий національною поліцією, а тих, хто по думці слідчого не вказує на потрібного їм замовника. Це все боротьба за владу", - додав він.

"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня", - сказав він.

Луценко заявив, що не може допустити "двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин".

"Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм (нардеп) буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність", - сказав Луценко.

Також Луценко заявив, що наразі у слідства є 12 підозрюваних у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк і напередодні "піарники на крові" злили інформацію про одного з них у ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагає створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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