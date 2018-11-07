Справа Гандзюк: поліцію в Херсоні задимили і замалювали трафаретами

У Херсоні під Головним управлінням поліції в області близько 50 осіб влаштували акцію з вимогою притягнути до відповідальності замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яка померла 4 листопада у лікарні Києва.

Про це повідомляє 7 листопада "Громадське".

Учасники акції скандували гасла "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Вбивцю – на нари!".

фото з facebook сергія стерненка

Серед мітингувальників, у тому числі, були представники праворадикального угруповання С14. Вони запалили файєри та розмалювали стіни й вхід до управління поліції.

До учасників акції згодом вийшов начальник слідчого управління поліції Херсонщини Микола Вербицький.

Протестувальники влаштували з ним та представниками поліції "дискусію на підвищених тонах.

Лідер націоналістичної організації С14 Євген Карась на своїй сторінці у Facebook пише, що своєю акцією націоналісти "попередили поліцію Херсону, що місцевих силовиків охопила тотальна бісівщина".

В С14 обурюються, що у справі Гандзюк "ніхто не покараний за те, що спочатку кілька тижнів утримували невинного Новікова, а також, що Ігор Павловський, якого організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали посередником між виконавцями злочину та замовником", не затриманий .

Карась також зазначає, що активісти С14 також завітали до управління СБУ.

"Там теж нагадали трафаретами про чорт знає який стан силових структур регіону, якщо відбуваються такі злочини", – каже Карась.

У середу в Херсоні відбулося прощання з херсонською активісткою Катериною Гандзюк, яка померла 4 листопада.

богдан кутєпов

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура рішенням від 5 листопада доручила подальше розслідування справи про умисне вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк Головному слідчому управлінню СБУ.

Кримінальне провадження, яке стосувалося компетенції Національної поліції, передали слідчому СБУ.

Заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв у коментарі журналістам висловив думку, що слідство має достатньо матеріалів для розкриття вбивства радника мера Херсона активістки Катерини Гандзюк.

Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Гандзюк перенесла більше десятка операцій, але померла 4 липня.