У Варшаві заборонили щорічний марш націоналістів

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Четвер, 8 листопада 2018, 04:30

Влада Варшави заборонила проведення маршу націоналістів і правих радикалів в день 100-річчя незалежності Польщі.

Відповідну заяву зробила на прес-конференції столичний мер Ханна Гронкевич-Вальц, пише DW.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що "Варшава вже досить страждала від агресивного націоналізму", зазначила вона.

Крім того, за словами градоначальниці, занепокоєність викликає здатність поліції забезпечити безпеку заходу.

Співробітники правоохоронних органів масово беруть лікарняні, вимагаючи підвищення заробітних плат, їх щорічної індексації та поліпшення пенсійного забезпечення. У зв'язку з цим кадрового складу для підтримки правопорядку не вистачає.

У минулому році в ході маршу в День незалежності, що відзначається 11 листопада, марш націоналістів був організований Національно-радикальним табором, Національним рухом і Всепольською молоддю - радикальними групами, які простежують своє коріння до антисемітських груп, що діяли до Другої світової війни.

Всього в ході тоді взяли участь майже 60 тис. осіб.

Нагадаємо, два роки тому у Польщі на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.

Теми: Польща радикали
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