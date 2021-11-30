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Посольство Німеччини закликало розслідувати напади на столичні бари

Вівторок, 30 листопада 2021, 18:47
Посольство Німеччини закликало розслідувати напади на столичні бари
Скриншот відеозапису з камер спостереження, на якому видно момент нападу

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен закликала розслідувати напади праворадикалів на розважальні заклади, розташовані на столичному Подолі.

Джерело: twitter посольства Німеччини

Пряма мова: "Напади правих екстремістів на бари у Подільському районі Києва, де часто збираються представники ЛГБТ, - неприйнятні. Влада України повинна швидко розслідувати ці інциденти!" 

Деталі: У посольстві закликали народних депутатів ухвалити законопроєкт №5488. Це урядовий законопроєкт, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність для злочинів, скоєних на ґрунті ненависті до людей певної сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності.

Що було раніше: 26 листопада в п’ятницю кілька десятків хуліганів із замаскованими обличчями розтрощили внутрішній двір та вікна столичного бару "Хвильовий", побивши охоронців. Згодом вони рушили до нічних клубів на вулиці Кирилівській та Нижньоюрківській.

Українська правда

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Теми: нападЛГБТрадикали
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