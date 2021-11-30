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Посольство Німеччини закликало розслідувати напади на столичні бари

Вівторок, 30 листопада 2021, 19:47
Скриншот відеозапису з камер спостереження, на якому видно момент нападу

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен закликала розслідувати напади праворадикалів на розважальні заклади, розташовані на столичному Подолі.

Джерело: twitter посольства Німеччини

Пряма мова: "Напади правих екстремістів на бари у Подільському районі Києва, де часто збираються представники ЛГБТ, - неприйнятні. Влада України повинна швидко розслідувати ці інциденти!" 

Деталі: У посольстві закликали народних депутатів ухвалити законопроєкт №5488. Це урядовий законопроєкт, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність для злочинів, скоєних на ґрунті ненависті до людей певної сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності.

Що було раніше: 26 листопада в п’ятницю кілька десятків хуліганів із замаскованими обличчями розтрощили внутрішній двір та вікна столичного бару "Хвильовий", побивши охоронців. Згодом вони рушили до нічних клубів на вулиці Кирилівській та Нижньоюрківській.

Українська правда
Теми: нападЛГБТрадикали


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