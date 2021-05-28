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В РФ заявили про затримання 14 членів невідомої "української радикальної організації"

П'ятниця, 28 травня 2021, 17:49

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання у Саратові 14 членів українського радикального угрупування "МКУ", про існування якого в Україні нічого не відомо. 

Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посиланням на ФСБ Росії

Деталі: Вказується, що йдеться начебто про учасників організації "МКУ". Водночас, про існування такої організації взагалі немає інформації. Це вже не вперше, коли російські силовики кажуть про затримання членів цього "угруповання". У березні цього року в російських ЗМІ за повідомленням ФСБ вже повідомляли про затримання причетних до цієї "організації" осіб та називали їх прізвища.

Традиційно, в ФСБ кажуть, що змогли "припинити діяльність координованої з території України молодіжної радикальної групи прихильників масових вбивств". 

У затриманих начебто знайшли велику кількість пропагандистських матеріалів екстреміського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку, інструкцію з виготовлення саморобної вибухівки та вогнепальної зброї. Учасники угрупування начебто вели листування із "ідеологом групи з України про підготовку насильницьких акцій".  

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років 

Теми: Росіярадикали


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