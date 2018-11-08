Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На радіо зросла квота пісень українською

Четвер, 8 листопада 2018, 13:03

Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що з 8 листопада набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо.

Про це він написав у Twitter.

За його словами,  щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, будуть українською мовою.

"Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень українською мовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!", - написав він.

За даними Нацради України з питань радіо і телебачення, також упродовж доби обсяг ведення передач державною мовою не повинен бути меншим за 60%.

"Обсяг україномовних пісень 35% має забезпечуватися упродовж доби, а також у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00", - йдеться у повідомленні.

У Нацраді додають, що ті радіостанції, які транслюють понад 60% пісень офіційними мовами Європейського  Союзу, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше як 25% і ці особливості мають бути прописані в ліцензії компанії.

У відомстві нагадали, що зазначені законодавчі норми впроваджувалися поступово – у три етапи.  

"Таких домовленостей було досягнуто між законодавцями і представниками індустрії після тривалого обговорення. Починаючи із 25% пісень і 50% ведення передач українською мовою у 2016 році, щороку обсяг зростав на 5 відсоткових пунктів. Перехідний період набуття остаточних вимог до обсягу україномовних пісень і ведення програм державною мовою на вітчизняному радіо завершився, і відтепер української мови і в ефірі радіостанцій стане ще більше", - сказано у заяві.

Як повідомлялося, у 2016 році Верховна Рада проголосувала за законопроект № 3822-Д щодо збільшення україномовних квот на радіо.

Повідомлялося, що протягом першого року з моменту набуття чинності частка пісень державною мовою становитиме 25%, починаючи з другого року — 30%. З третього року частка становитиме 35%.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Кириленкомова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Кириленко
Окупанти пошкодили греблю Карлівського водосховища: через підтоплення евакуйовано 26 людей
Екс-президент Киргизстану похвалився, що сам стріляв у спецназ під час штурму – РосЗМІ
Кириленко пояснив, чим небезпечний референдум "про мир" із РФ
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: