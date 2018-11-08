На радіо зросла квота пісень українською

Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що з 8 листопада набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, будуть українською мовою.

"Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень українською мовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!", - написав він.

Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо - щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою. Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень укрмовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!) — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 8, 2018

Як повідомлялося, у 2016 році Верховна Рада проголосувала за законопроект № 3822-Д щодо збільшення україномовних квот на радіо.

Повідомлялося, що протягом першого року з моменту набуття чинності частка пісень державною мовою становитиме 25%, починаючи з другого року — 30%. З третього року частка становитиме 35%.