На радіо зросла квота пісень українською

Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що з 8 листопада набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, будуть українською мовою.

"Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень українською мовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!", - написав він.

Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо - щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою. Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень укрмовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!) — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 8, 2018

За даними Нацради України з питань радіо і телебачення, також упродовж доби обсяг ведення передач державною мовою не повинен бути меншим за 60%.

"Обсяг україномовних пісень 35% має забезпечуватися упродовж доби, а також у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00", - йдеться у повідомленні.

У Нацраді додають, що ті радіостанції, які транслюють понад 60% пісень офіційними мовами Європейського Союзу, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше як 25% і ці особливості мають бути прописані в ліцензії компанії.

У відомстві нагадали, що зазначені законодавчі норми впроваджувалися поступово – у три етапи.

"Таких домовленостей було досягнуто між законодавцями і представниками індустрії після тривалого обговорення. Починаючи із 25% пісень і 50% ведення передач українською мовою у 2016 році, щороку обсяг зростав на 5 відсоткових пунктів. Перехідний період набуття остаточних вимог до обсягу україномовних пісень і ведення програм державною мовою на вітчизняному радіо завершився, і відтепер української мови і в ефірі радіостанцій стане ще більше", - сказано у заяві.

Як повідомлялося, у 2016 році Верховна Рада проголосувала за законопроект № 3822-Д щодо збільшення україномовних квот на радіо.

Повідомлялося, що протягом першого року з моменту набуття чинності частка пісень державною мовою становитиме 25%, починаючи з другого року — 30%. З третього року частка становитиме 35%.