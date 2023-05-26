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Окупанти пошкодили греблю Карлівського водосховища: через підтоплення евакуйовано 26 людей

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 01:05
Окупанти пошкодили греблю Карлівського водосховища: через підтоплення евакуйовано 26 людей
Зруйнована гребля Карлівського водосховища. Фото з Telegram Кириленка

Через підтоплення, спричинене пошкодженням російськими окупантами греблі Карлівського водосховища на Донеччині, у селищі Галицинівка евакуйовано 26 людей, серед них – 8 дітей.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "З вулиці Набережної у Галицинівці евакуйовано 26 осіб, у тому числі 8 дітей. Станом на 23:30 у селищі підтоплено 6 домоволодінь, підтоплень критичної інфраструктури не виявлено".

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Деталі: Очільник ОВА зазначив, що рятувальні та оперативні служби знаходяться на місці події та повністю контролюють ситуацію.

Що цьому передувало:

  • 25 травня близько 17:20 внаслідок обстрілу російських окупаційних військ (попередньо – ракетного) була пошкоджена гребля Карлівського водосховища на Донеччині.
  • Внаслідок пошкодження греблі відбувається неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку селища Галицинівка.
  • У річці піднявся рівень води та існує загроза підтоплень приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району Донецької області, в яких загалом проживає 981 людина.
  • Створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

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Теми: Донецька областьКириленко
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