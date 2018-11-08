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Ще біля однієї військової частини засікли безпілотник: керманича піймали і передали СБУ

Четвер, 8 листопада 2018, 10:41

Військові попередили несанкціонований проліт безпілотного літального апарату над територією військової частини у місті Бахмут на Донеччині.

Інцидент стався близько 20.00 в середу, інформує прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що мобільна група військової частини негайно вибула у ймовірний район запуску БПЛА.

В ході пошукових заходів вдалося затримати особу на автомобілі, яка керувала безпілотником. У автомобілі виявили два дрони та ноутбук, пристрої керування БПЛА.

Підозрюваного, автомобіль та технічні засоби передали співробітникам Служби безпеки України зі складу Операції об’єднаних сил.

У Міноборони наголошують, що будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень, причетні до таких інцидентів особи – затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством.

Як повідомлялось, 7 листопада поблизу складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин Збройних Сил України на Черкащині та Запоріжжі збили два безпілотники.

Проте виявилося, що це перевірка в рамках планових антитерористичних навчань.

Українська правда
Теми: армія
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