Через скандал, що кидає тінь на поліцейського, відкрили справу і віддали СБУ

За фактом скарги Наталії Бурейко про погрози і переслідування відкрито кримінальне провадження.

Про це "Українській правді" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Маскимець.

"Звернення розглянуто. Дані внесено Єдиний реєстр досудових розслідувань. кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 129 ("Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози").

За словами Максимець, розслідуванням займатиметься Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснюватиме столична прокуратура.

8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях.

7 листопада в акаунті Facebook Наталії Бурейко з’явився пост зі звинуваченнями в бік співробітника Нацполіції Олександра Варченка.

Дівчина стверджує, що спілкувалась з Варченком у додатку для знайомств Tinder. Чоловік нібито наполягав на інтимних стосунках, а після відмови почав погрожувати фізичною розправою.

Сам Варченко запевнив, що не має відношення до погроз на адресу Бурейко. Поліцейський пов’язує вказані події з фактом, що його цивільна дружина Ольга займає посаду заступника голови Державного бюро розслідувань.

Увечері 8 листопада пости про погрози зникли з вказаного акаунту. Натомість Бурейко розмістила вибачення перед Варченком, яке починається словами "Мені дуже соромно. Я, Бурейко Наталя, написала публікацію...".