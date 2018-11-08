Через скандал, що кидає тінь на поліцейського, відкрили справу і віддали СБУ

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Четвер, 8 листопада 2018, 17:06

За фактом скарги Наталії Бурейко про погрози і переслідування відрито кримінальне провадження.

Про це "Українській правді" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Маскимець.

"Звернення розглянуто. Дані внесено Єдиний реєстр досудових розслідувань. кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 129 ("Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози").

За словами Максимець, розслідуванням займатиметься Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснюватиме столична прокуратура.

8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Сам Варченко запевнив, що не має відношення до погроз на адресу Бурейко. Поліцейський пов’язує вказані події з фактом, що його цивільна дружина Ольга займає посаду заступника голови Державного бюро розслідувань.

Валентина Романенко, УП
Теми: скандал поліція СБУ прокуратура
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