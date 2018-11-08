Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КС визнав конституційним, що держава не платить більше за другу та третю дитину

Четвер, 8 листопада 2018, 18:07

Конституційний суд України визнав конституційним скасування допомоги по догляду за дитиною та встановлення єдиної суми допомоги при народженні дитини.

Про це йдеться у рішенні суду від 7 листопада.

Конституційне подання було здійснене 50 депутатами Верховної Ради.

"Визнати таким, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення пункту 7 розділу ІІ Закону України "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні", - сказано у рішенні.

Рішення є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.   

Суд мотивував своє рішення тим, що допомога при народженні дитини не передбачені Конституцією.

"Оскільки допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога при народженні дитини та допомога при усиновленні дитини не передбачені в Конституції України, то на них не поширюється й визначені її статтею 22 гарантії щодо заборони скасування чи звуження змісту та обсягу прав, визначених, зокрема, у статтях 46, 48 Основного Закону України".  

Як відомо, 1 липня 2014 року набув чинності закон "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні".

В ньому, зокрема, були змінені суми виплати при народжені дитини.

Розмір допомоги при народженні першої дитини був збільшений до 10 тис. 320 грн. Решту суми допомоги (30 тис. 960 грн) сім'я отримуватиме протягом 36 місяців по 860 грн щомісяця.

Також, допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною після досягнення нею трирічного віку були об'єднані в один вид - допомога при народженні дитини.

Раніше на первістка давали 31 тис. грн, на другу дитину в сім'ї – 63 тис. грн, а на третю і наступні – 127 тис. грн.

Українська правда
Теми: КСсуддіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: