КС визнав конституційним, що держава не платить більше за другу та третю дитину

Конституційний суд України визнав конституційним скасування допомоги по догляду за дитиною та встановлення єдиної суми допомоги при народженні дитини.

Про це йдеться у рішенні суду від 7 листопада.

Конституційне подання було здійснене 50 депутатами Верховної Ради.

"Визнати таким, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення пункту 7 розділу ІІ Закону України "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні", - сказано у рішенні.

Рішення є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Суд мотивував своє рішення тим, що допомога при народженні дитини не передбачені Конституцією.

"Оскільки допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога при народженні дитини та допомога при усиновленні дитини не передбачені в Конституції України, то на них не поширюється й визначені її статтею 22 гарантії щодо заборони скасування чи звуження змісту та обсягу прав, визначених, зокрема, у статтях 46, 48 Основного Закону України".

Як відомо, 1 липня 2014 року набув чинності закон "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні".

В ньому, зокрема, були змінені суми виплати при народжені дитини.

Розмір допомоги при народженні першої дитини був збільшений до 10 тис. 320 грн. Решту суми допомоги (30 тис. 960 грн) сім'я отримуватиме протягом 36 місяців по 860 грн щомісяця.

Також, допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною після досягнення нею трирічного віку були об'єднані в один вид - допомога при народженні дитини.

Раніше на первістка давали 31 тис. грн, на другу дитину в сім'ї – 63 тис. грн, а на третю і наступні – 127 тис. грн.