Порошенко про нові санкції США проти РФ: Наші інші партнери мали б наслідувати цей приклад

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П'ятниця, 9 листопада 2018, 00:16

Президент України Петро Порошенко привітав розширення санкцій проти Росії та назвав це рішення Вашингтона "чітким сигналом".

Про це він написав у Facebook.

"Чіткий сигнал - всі, хто причетний до злочинної окупації українського півострова та гібридної агресії на Донбасі, не уникнуть відповідальності. Думаю, що і наші інші партнери мали б наслідувати цей приклад", - підкреслив президент.

"Спільним трансатлантичним фронтом змусимо Кремль змінити свою поведінку, забрати своїх найманців з України, повернути вкрадені території та поважати міжнародне право!", - додав він.

Порошенко також наголосив, що "вже протягом понад 4 років вдається не лише зберігати, але й посилювати санкційний тиск проти агресора".

Як повідомлялось, Сполучені Штати в четвер ввели санкції проти двох українців, одного росіянина та дев'яти компаній в Україні та Росії, які причетні до анексії Криму та до пов'язаних з цим порушень прав людини.

Санкції мають на меті ще більше покарати Москву за анексію Кримського півострова в 2014 році та за підтримку проросійських сепаратистів на сході України.

Теми: Порошенко США Росія санкції Крим
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