Екс-соратник "кухаря Путіна" розповів про "фабрику тролів" та провокації проти ЗМІ

Андрій Михайлов, колишній соратник бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають "кухарем Путіна", розповів про створення "фабрики тролів" та провокації проти конкурентів Пригожина і журналістів.

Михайлов в інтерв'ю виданню "Новая газета" пояснив, що вирішив поговорити зі ЗМІ, щоб не залишилилась непокараною його "поїздка в ліс" - за його словами, у 2017 році його викрали і побили люди, пов'язані з Пригожиним.

Як зазначає "Новая газета", Михайлов стояв біля витоків медіаімперії "кухаря Путіна".

Колишній соратник Пригожина розповів, що почав працювати на нього у 2012 році - знайомий звів його з головою служби безпеки бізнесмена Євгеном Гуляєвим, якому потрібно було організувати провокацію проти конкурента свого шефа.

Через деякий час Михайлову запропонували зайнятися розвитком проектів, пов'язаних із ЗМІ, та потім познайомили з Пригожиним.

"Євген Вікторович був дуже задоволений, тут же видав готівкою з сейфу гроші на чотири номери газети - мільйона півтора рублів", - згадує Михайлов.

За його словами, Пригожин зустрічався з ним лише кілька разів - коли виплачував премії, у тому числі "за хорошу роботу".

Як випливає з інтерв'ю, значну частину гучних акцій співробітників Пригожина організували за його особистою вимогою.

Михайлов згадав, що першою його акцією було інсценування отруєння на фуршеті в Санкт-Петербурзі в 2012 році.

За допомогою інсценування планували зіпсувати репутацію компанії "Карамель Кейтеринг", конкурента "Конкорд Кейтеринг" Пригожина, та зірвати їй контракт на обслуговування великого заходу.

Екс-соратник "кухаря Путіна" розповів, що, на його думку, причиною були "образи чисто особистого характеру".

Михайлов і його знайомий Сергій Соловйов, який пізніше брав участь в декількох подібних акціях, організували круглий стіл за участю бізнесменів, його обслуговувала "Карамель Кейтеринг". Кілька підставних учасників зімітували отруєння, пізніше інформацію про це розіслали в ЗМІ.

Як йдеться в інтерв'ю, Михайлов брав участь у запуску проектів Пригожина, пов'язаних з провокаціями в ЗМІ. Він, зокрема, організовував акції, після яких підконтрольні "кухарю Путіна" видання писали про продажність журналістів.

"Сенс був у чому? Треба було, щоб ЗМІ надрукували неіснуючу інформацію і щоб взяли за це гроші готівкою. Вони це зробили", - пояснив колишній співробітник медіаімперії Пригожина.

За участю Сергія Соловйова він організував, зокрема, провокації проти поета і письменника Дмитра Бикова і журналу Forbes.

Михайлов також згадав провокацію проти інформаційного агентства "РИА Новости".

Він сказав, що у 2013 році голова служби безпеки Пригожина Гуляєв доручив розмістити фейкові новини на сайті "РИА Новости". Михайлов вважає, що це задумали, щоб прибрати з посади головреда Світлану Миронюк.

В інтерв'ю не вказується, навіщо це було потрібно Пригожину. Миронюк звільнили в кінці 2013 року.

Людям Михайлова нібито вдалося, зв'язавшись із співробітниками агентства, опублікувати щонайменше три вигадані новини - і обставити це так, ніби ті зробили це за гроші.

"Потім писалася довідка про виконану роботу, робилися відеоролики про продажне "РИА Новости", віддавалося все це Гуляєву, Гуляєв передавав Пригожину.

Як використовував це Пригожин, мені невідомо, в мережі ці відео начебто не з'являлися. Але Миронюк була знята з посади у грудні 2013 року, значить, завдання було виконано", - зазначив Михайлов.

На його думку, створення "фабрики тролів", яку у США в 2018 році звинуватили у втручанні в вибори, було ідеєю "безпосередньо Євгена Вікторовича Пригожина".

"Ніколи ні від яких "веж" команд не було, все йшло безпосередньо від Пригожина", - сказав він.

Для моніторингу соцмереж нібито використовувалися продукти компанії Ігоря Ашманова - Михайлов стверджує, що організовував зустріч Пригожина з ним.

Крім цього, Михайлов розповів про провокації у лікарнях і поліклініках Самари (РФ). Він організував провокації, щоб допомогти Пригожину отримати контракти на поставку туди їжі.

У кілька установ запустили тарганів, куплених в Санкт-Петербурзі, на вулицях пройшли акції зі скаргами на антисанітарію і погане харчування.

"Я так розумію, що відеоролики про акцію робилися, щоб Пригожин відвіз комусь, потрібній людині, щоб отримати контракти. Ролики робилися не для широкого перегляду, але у місцевих новинах це проскочило", - каже Михайлов.

Колишній соратник "кухаря Путіна" згадав й інші акції, організовані людьми, близькими до Пригожина, у тому числі інсценування ДТП за участю власниці клініки "Дента-Л" Олени Черевко (у неї була сварка за нерухомість з Пригожиним) і побиття блогера в Сочі.

"Новая газета" пише, що слова Михайлова підтверджуються як даними з відкритих джерел, так і наданими їм матеріалами.

Як повідомлялось, російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", нібито наймав людей, які організовували вбивство одного з ватажків бойовиків в окупованому Луганську.

Євген Пригожин – відомий російський бізнесмен, близький до президента Росії Володимира Путіна.

Пригожина пов’язують з організацією та фінансуванням так званої "фабрики інтернет-тролів" та "приватної військової компанії Вагнера". Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.

У жовтні російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що до замаху на нього причетні спецслужби Росії і російський бізнесмен Євген Пригожин.