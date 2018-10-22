"Кухар Путіна" причетний до вбивства одного з ватажків ОРЛО – ЗМІ

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", нібито наймав людей, які організовували вбивство одного з ватажків бойовиків в окупованому Луганську.

Про це йдеться у матеріалі російської "Новой газеты".

Журналісти стверджують, що спілкувалися з чоловіком, який працював на Пригожина.

"Ця людина – Валерій Амельченко, йому 61 рік. З людьми Пригожина він почав працювати в кінці 2012 – початку 2013 року", – йдеться в матеріалі.

Амельченко розповів, що у 2014-2016 році працював в основному в Україні: як в окупованих Донецькій та Луганській областях, так і на підконтрольній території.

"Про цю частину своєї "роботи" він розповідав мало, відкладав на потім", – кажуть журналісти.

Однак Амельченко згадав, як у Луганську з "пебешкі" (9-мм ПБ "пістолет безшумний") був ліквідований якийсь важливий персонаж, "права рука Плотницького".

Чоловік розповів, що бойовика вбили у його ж під'їзді, на сходовому майданчику між 3-м і 4-м поверхами дев'ятиповерхового будинку.

Автори матеріалу підкреслюють, що цей опис нагадує вбивство помічника "голови ЛНР" Дмитра Каргаєва.

16 березня 2016 року у Луганську було виявлено його труп з вогнепальними пораненнями на сходовій площадці 2-го поверху в 6-му під'їзді будинку 12 по Суходольській вулиці.

Видання стверджує, що деталі і подробиці, про які розповідав Амельченко, дають можливість припустити, що він не брехав. Але про які саме деталі йдеться, журналісти не уточнюють, додаючи, що "не вважають за можливе піддавати їх гласності".

Водночас, журналісти кажуть, що не можуть вважати повністю підтвердженою інформацію про вбивсто у Луганську, адже Амельченко не встиг повідомити достатньо відомостей, недоступних у мережі.

Після останньої бесіди з "Новой газетой" чоловік щез. Після зустрічі він встиг подзвонити в поліцію та повідомити, що за ним стежать. Потім дзвінок перервався. Пізніше слухавку взяв сусід Амельченка: він розповів, що знайшов біля будинку телефон та черевик.

З того вечора Амельченка ніхто не бачив, у своїй квартирі він не з'являвся. Російські правоохоронці проводять розшук та перевірку. Поки офіційно не встановлено, що сталося: викрадення, вбивство чи інсценування.

Амельченко розповів журналістами про організацію нападів на опозиційних блогерів у Росії, в тому числі зі смертельними наслідками, а також стеження і організації підставного ДТП.

Євген Пригожин – відомий російський бізнесмен, близький до президента Росії Володимира Путіна.

Пригожина пов’язують з організацією та фінансуванням так званої "фабрики інтернет-тролів" та "приватної військової компанії Вагнера". Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.

У жовтні російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що до замаху на нього причетні спецслужби Росії і російський бізнесмен Євген Пригожин.