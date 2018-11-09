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Порошенко:  Мова – наша сила й запорука успіху

П'ятниця, 9 листопада 2018, 09:08

Президент Петро Порошенко вважає, що рідна мова – це стрижень української ідентичності, сили та успіху народу.

Про це він написав у Facebook у День української писемності та мови.

"Сила та міць нашої держави не лише в чисельній армії, високооснащених Збройних силах та розвиненій економіці, але я твердо переконаний: сила і міць нашої держави ще й в українській книзі, українському кіно, в українській музиці, в українських піснях, і головне – в українській мові", – зазначив Порошенко.

"Адже мова – це сама сутність нашої української ідентичності. Через мову ми пізнаємо навколишній світ і, зрештою, самих себе" – додав він.

"Нині ми нарешті утверджуємо українську мову – складову сили та успіху нашого народу – співучу, яскраву, різноманітну. Хай українська мова всюди звучить на повний голос!", – заявив президент.

Зі свого боку, Кабінет міністрів закликав: "Розмовляйте й читайте, створюйте неповторний та цікавий контент українською мовою, розширюйте її горизонти від високого мистецтва і науки до щоденного побуту".

Читайте також Як "прокачати" свою українську мову: тренажери, сервіси, додатки, поради викладачів

"Українська правда" у Threads

Теми: моваПорошенко
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