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В УПЦ МП планують зустрітися з Порошенком 13 листопада

П'ятниця, 9 листопада 2018, 10:23
В УПЦ МП планують зустрітися з Порошенком 13 листопада

Єпископи Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада провести зустріч з президентом Петром Порошенком.

Це "Українській правді" підтвердив митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), посилаючись на повідомлення канцелярії Київської митрополії.

В анонсі вказано, що зустріч має відбутися в актовій залі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у вівторок о 14.00.

"Участь всіх єпархіальних і  вікарних архієреїв Української православної церкви є обов’язковою", - йдеться в оголошенні.

Водночас митрополит Олександр, не зміг підтвердити, чи буде присутній на зустрічі митрополит Онуфрій.

 

Інформацію відмовилися коментувати в канцелярії Київської митрополії.

Українська правда звернулася за коментарем до прес-служби адміністрації президента. У відомстві наразі не змогли офіційно підтвердити чи спростувати зустріч. Інформація перевіряється.

Раніше президент Петро Порошенко вказав РПЦ на двері.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

Водночас в УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоцеркваУкраїна
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