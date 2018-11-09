Через банк Порошенка вивели близько 2 млрд з банку Януковича – "Схеми"

Майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Протягом 2016-2017 років з рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку" Януковича зняли арешти.

Після цього готівку знімали десятками мільйонів через касу "Міжнародного інвестиційного банку" Порошенка. Автори розслідування припускають, що фінустанова президента заробила на цьому близько 20 мільйонів "комісійних".

За попереднього президента, працівники "ВБР" Януковича нібито відкрили у своємо банку депозитні рахунки на мільйони гривень.

Однак, як вдалось з’ясувати журналістам, дехто з формальних власників рахунків не знав про мільйонні депозити та про виведення коштів вже за нової влади. Інші екс-співробітники "ВБР", почувши запитання, відмовлялися спілкуватися.

Відповідно до інформації про банківські перерахування, у 2017 році колишня старша офіс-менеджер банку Валерія Єсаулкова зняла зі свого рахунку близько 80 мільйонів гривень готівкою. Колишній керівник сектору дизайнерських розробок Євген Ткачук –​ майже 70 мільйонів гривень. Екс-начальник департаменту бізнес-аналітики Роман Ємелін – близько 50 мільйонів гривень. А колишній начальник відділу цінних паперів "ВБР" Олександр Костілов – більше 20 мільйонів гривень.

У більшості випадків гроші знімали готівкою через касу "Міжнародного інвестиційного банку" Петра Порошенка.

"Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток, то тільки на комісії "МІБ" міг заробити до 20 мільйонів гривень", –​ йдеться в розслідуванні.

При цьому частина працівників банку Януковича довіряла знімати гроші довіреним особам, зокрема, адвокату Олександру Салазському.

​Він підтвердив, що представляв інтереси кількох осіб з "ВБР", та розповів, що кошти їм нібито позичав Яшар Ходжаєв.

Ходжаєв – не чужа родині Януковичів особа. На нього після Майдану переписали "вертолітний майданчик Януковича" у центрі Києва.

Зрештою таке пояснення –​ про позику від Ходжаєва –​ влаштувало Печерський суд Києва. Саме тому, зокрема, з’явились рішення про зняття арештів з рахунків.

​Юрій Луценко у коментарі журналістам зазначив, що, на його думку, прокурори зробили все можливе, а провину поклав на українські суди.

Раніше УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.

У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка".