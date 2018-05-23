Зняття арешту з "коштів Януковича": після розголосу з’явились підозри та арешти

2 травня Шевченківський суд Києва наклав новий арешт на рахунки компанії, пов’язаної з сином екс-президента Олександром Януковичем.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит "Української правди".

"Накладено новий арешт на грошові кошти товариства, яке стало правонаступником зобов’язань банку за депозитними угодами перед вказаними у вашому запиті підприємствами", – йдеться у відповіді.

Зазначимо, що наразі у публічному реєстрі цього судового рішення немає.

Арешт, ймовірно, стосується рахунків ТОВ "Аскор-Інвест", що є правонаступницею рахунків 7 компаній, на які раніше накладався арешт у цій справі, але в лютому 2018 року суд його скасував.

Водночас, у ГПУ не вказали, чи стосуються нові арешти саме тих рахунків, з яких раніше арешти були зняті.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що 15 травня, було порушено справу про службову недбалість слідчих Нацполіції. Раніше у відомстві заявляли, що саме поліція винна у знятті арешту.

Також було повідомлено про підозру у фіктивному підприємництві та легалізації коштів фігуранту справи про розкрадання коштів "Укрзалізниці" банком Януковича-молодшого.

"24.04.2018 повідомлено про підозру колишньому засновнику та керівнику ТОВ "Мелон 8" та накладено арешт на його грошові кошти у сумі 104 млн грн", – йдеться у відповіді ГПУ на запит.

За версією слідства, це товариство було створено спеціально для відмивання коштів.

Раніше прокуратура повідомляла, що передала до суду обвинувальні акти лише щодо керівників двох відділень "Укрзалізниці".

Крім того, Генпрокуратура заявляла, що вирішує питання відкриття провадження щодо законності скасування арешту. Однак у відповіді на запит відомство не відповіло, чи була відкрита справа.

16 квітня 2018 року УП опублікувала рішення, якими суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку "ВБР".

Йдеться про справу щодо заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Слідство також вважає, що для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб – 33 працівників цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб.

В лютому цього року було порушено ще одну справу проти працівників банку, яку розслідує слідче управління Офісу великих платників податків ДФС.

Пізніше в суді повідомили, що слідство не заявляло про причетність Олександра Януковича до рахунків, із яких було знято арешт.

Водночас у Нацполіції заявили, що слідство має всі підстави вважати, що рахунки можуть бути пов’язані з Олександром Януковичем, а слідчий двічі просив ГПУ звернутися до суду по арешт.

У Генпрокуратурі зазначали, що про скасування арешту відомству стало відомо лише в квітні.

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