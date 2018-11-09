Бойко злився з Рабіновичем

Співголова політичної партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя".

Про це Бойко і Рабинович заявили 9 листопада в кулуарах Верховної Ради, зазначивши, що запрошують всі опозиційні сили до об’єднання на базі їхньої платформи.

"Є три пункти, по яких ми запрошуємо всіх: перше - це встановлення безумовного миру в країні, друге – припинення економічного геноциду українського народу і третє – створення незалежної нейтральної країни, "Швейцарії Східної Європи"", – заявив Рабінович.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо кандидата в президенти від цієї політсили, Бойко зазначив:

"У нас буде дійсно єдиний кандидат на президентські вибори, але це ще привід для дискусій, це буде в майбутньому".

Водночас джерела "Української правди" в Опоблоці зазначають, що група Ріната Ахметова вирішила призупинити свою участь у процесі об‘єднання партії "Опозиційний блок" із партією "За життя".

За даними УП, із цього приводу тривали довгі переговори.

Група Фірташа-Льовочкіна та Медведчук із Рабіновичем заявляли готовність об‘єднуватися, але представники Ахметова, говорили, що не бачать у такому поспіху жодного сенсу.

"Я не знаю, що вони собі вирішили без нас. Але ми люди самодостатні і вважаємо, що поспішати з такою делікатною темою точно не варто", – зізнавався один високоставлений співрозмовник з групи Ахметова.

Детальніше читайте в матеріалі УП "Ахметов, Льовочкін і Медведчук, або Троє в партії, не рахуючи Рабіновича".