СБУ дізналася підготовлені Росією результати "виборів" в ОРДЛО

Служба безпеки дізналася, хто "виграє" псевдовибори на окупованих територіях Донецької і Луганської області і очолить так звані "ДНР" і "ЛНР".

Про це на брифінгу 9 листопада розповів голова СБУ Василь Грицак.

"Переможні цифри вже намальовані в адміністрації президента Росії. За нашими даними, попередньо, уже намалювали для перемоги Пушиліна в так званій "ДНР" 55 %, Пасічника – в "ЛНР" 63%. Явку мають показати 70% виборців", - заявив Грицак.

Також голова СБУ зачитав результати соцопитування, проведеного на окупованих територіях, сайту "Вибір.ін.ру".

"Сьогодні (9 листопада) за категорію "проти всіх" готові віддати свої голоси 712 осіб, "не піду на вибори через можливі проблеми зі сторони України" - 476 голосів, Пасічник – 379…Всього голосів 1718. За період з 1 жовтня", - додав він.

На думку Грицака, з результатів цього соцопитування, можна спрогнозувати реальну явку на псевдовибори.

Загалом голова СБУ закликав громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, проігнорувати "вибори", які порушують українське законодавство.

За його словами, у РФ ще у 2014 році Україну умовно поділили на регіони: Західний, Східний, Кримський і тд.

Він заявив, що російську "п’яту колону" в Україні станом на січень 2014 року представляло 670 організацій.

Більшість з них очолювалися чиновниками, службовцями з Росії. Наприклад, працівниками російських дипломатичних відомств.

У якості "кандидатів" зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівник музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступник міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва.

Проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

На думку екс-представника України у Тристоронній контактній групі у Мінську Леоніда Кучми, рішення про проведення "виборів" у "Л/ДНР" може поставити під загрозу Мінський процес.