СБУ показала "російські вуха" у псевдовиборах на Донбасі

Голова Служби безпеки України Василь Грицак продемонстрував аудіорозмови російських кураторів на Донбасі, які організовували так звані "вибори" голів бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей у 2014 році і нині.

Відповідні записи він оприлюднив на брифінгу у п'ятницю, 9 листопада.

За його словами, ці розмови демонструють "російські вуха" у приведенні до влади "главарів" так званих "ДНР/ЛНР" та фальсифікацію фейкового "волевиявлення" в цілому.

Грицак додав, що документування було проведене в рамках кримінального провадження, яке було зареєстровано ще в 2014 році і у подальшому будуть розглядатися, у тому числі, і у міжнародних судах.

На одному із записів, за даними української спецслужби, зафіксована розмова між Павлом Карповим, з позивним "Павлов", який був 2014-2016 роках був так званим "радником глави ЛНР", співробітником адміністрації президента Росії, та Валерієм Болотовим, там званим "главою ЛНР" на той час.

У цій розмові Карпов надає вказівки Болотову щодо оприлюднення прийнятого у Кремлі рішення "про проведення виборів" і для чого вони потрібні.

Так Болотов запитує, що це взагалі за афера з виборами, що він має сказати з цього приводу. Карпов йому пояснює, що нібито починається формування "нового парламенту".

У наступній розмові такий собі Максим Поляков з позивним "Полярник", який з 2014 року і по зараз є куратором організації діяльності "ЛДНР", також є співробітником адміністрації Путіна розмовляє з російським політтехнологом Дмитром Котовим з позивним "Чайка", співробітник АП РФ та куратор бойовиків на Донбасі.

Вони обговорили підготовку до так званих "виборів" в ОРДЛО і про допуск до них тільки визначених кандидатів, які були погоджені Кремлем.

Так, "Полярник" розповідає, що на участь у "виборах" подали заявки 8 організацій і не зрозуміло, що з ними робити, чи то відмовляти, чи допустити за гроші.

"Чайка" відповідає, що не треба відразу відповідати, треба потягнути, але знаючи про запит Кремля, то зрозуміло, що їм треба буде відмовити. Також порадив передати до ФСБ всі документи на них.

Також на інших записах куратори та представники бойовиків обговорювали хід так званих "виборів", потенційних іноземних спостерігачів та оголошення результатів. Зазначалося, що ніякі прізвища не можна оприлюднювати, поки не дозволить Кремль.

Зазначалося, що на роль спостерігачів є 40 іноземців із 22 країн світу.

Як уточнив очільник СБУ, всі вони є іноземними найманцями, які воюють на боці бойовиків ОРДЛО і навіть мають "паспорти ЛДНР", але при необхідності грають ролі "журналістів", "експертів" та "спостерігачів".

Також Грицак додав, що у своїх розмовах куратори погоджували тактику залякування технічних "кандидатів", які проявляли багато ініціативи. Зокрема, нагадувати, що "зачістки" ніхто не відміняв.

"За даними СБУ, на потреби псевдовиборів, тільки через благодійний фонд "Ми разом" вже перераховано 100 мільйонів рублів російського бюджету", - сказав він.

"До речі, мало бути 50, але випросили 100 млн", - додав Грицак.

За його словами, наразі Росія так поспішає з "виборами", що планують озвучити їх "результати" вже по обіді наступного дня.

Очільник СБУ запевнив, що це робиться для того, аби легалізувати нових главарів бойовиків, провести їх на переговори у МІнську, щоб вони представляли офіційну позицію Росії.

Як повідомлялося, Служба безпеки дізналася, хто "виграє" псевдовибори на окупованих територіях Донецької і Луганської області і очолить так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Вибори" бойовиків в ОРДЛО призначені на 11 листопада.