Крисіна повертають з тюрми в київське СІЗО

Солом'янський суд Києва вирішив повернути засудженого за співучасть у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна у київське СІЗО.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.

"9 листопада 2018 року суддя Курова ухвалила рішення, яким етапу вала обвинуваченого Крисіна Юрія Валерійовича безпосередньо з Торецької вииправної колонії №2 Донецької області до Київського слідчого ізолятора для участі у розгляді даного кримінального провадження", - сказала вона.

Квітченко додала, що Крисін є обвинувачуваним за статтею 296, ч.4. Таке звинувачення Крисіну висунули у 2016 році.

Йдеться про озброєний напад на АЗС "Народна" в районі аеропорту "Жуляни" на початку травня 2016 року під час якого працівників заправки побили, а одного поранили з травматичного пістолета.

Як відомо, 8 жовтня засуджений на 5 років за співучасть у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін відправився у колонію в Донецькій області.

13 червня 2018 року суд дав п'ять років реального строку співучаснику вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну.

Крисіна визнали організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

Перед цим 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно.