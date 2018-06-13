Крисіна посадили на 5 років

Суд дав п'ять років реального строку співучаснику вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну.

Про це "Українській правді" повідомила адвокат матері журналіста Вікторія Дейнека.

"Прокуратура просила 6, я просила 7, максимальна це по статті санкція, але суд скасував вирок... і дав 5 реальних років", – пояснила вона.

Таким чином, Апеляційний суд Києва задовольнив апеляцію прокуратури та сторони постраждалих на вирок першої інстанції, яка дала Крисіну 4 роки позбавленні волі умовно.

За словами Дейнеки, мотивація суду полягала, зокрема, в тому, що не було щирого каяття Крисіна.

"Апеляція вказала, що за його поведінкою навіть в Апеляційному суді не було видно, що він щиро розкаявся", – зазначила захисник, додавши, що в попередньому вироку суд вказував каяття як пом'якшувальну обставину.

Крім того, Крисін ніяким чином не намагався усунути тяжкі для Веремія наслідки, що, як пояснила Дейнека, також стало підставою для апеляції.

"І не врахував (суд першої інстанції – УП), що це є тяжкий злочин, тому умовним покаранням не можна виправити", – розповіла адвокат.

Вона сказала, що задоволена вироком. Чи задоволена її клієнтка, мати журналіста, захисниця поки не знає.

Адвокат Крисіна Тетяна Гнатюк у коментарі УП повідомила, що планує оскаржувати вирок.

"Оскаржувати буду у встановлений законом строк", – зазначила Гнатюк.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

Прокуратура та потерпілі подали апеляцію на це рішення.

Крисін також фігурує у справі про переслідування майданівців так званими "тітушками" під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.

Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями". За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Народний депутат Мустафа Найєм писав, що Крисін свого часу працював директором фірми "П'ятий регіон", співробітники якої охороняли "Авант-Банк", афілійований із екс-генпрокурором Віталієм Яремою. Головою правління "Авант-Банку" тоді був чинний керівник Миколаївської області і екс-нардеп від БПП Олексій Савченко.