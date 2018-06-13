Крисіна посадили на 5 років

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Середа, 13 червня 2018, 19:19

Суд дав п'ять років реального строку співучаснику убивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну.

Про це "Українській правді" повідомила адвокат матері журналіста Вікторія Дейнека.

"Прокуратура просила 6, я просила 7, максимальна це по статті санкція, але суд скасував вирок... і дав 5 реальних років", – пояснила вона.

Таким чином, Апеляційний суд Києва задовольнив апеляцію прокуратури та сторони постраждалих на вирок першої інстанції, яка дала Крисіну 4 роки позбавленні волі умовно.

За словами Дейнеки, мотивація суду полягала, зокрема, в тому, що не було щирого каяття Крисіна.

"Апеляція вказала, що за його поведінкою навіть в Апеляційному суді не було видно, що він щиро розкаявся", – зазначила захисник, пояснивши, що в попередньому вироку суд вказував каяття як пом'якшувальну обставину. 

Крім того, Крисін ніяким чином не намагався усунути тяжкі для веремія наслідки, що, як пояснила Дейнека, також стало підставою для апеляції.

Оновлюється...

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