Турбіни Siemens знову стали причиною аварії в Криму - МінТОТ

Ушкоджень зазнали виробничі цехи теплової електростанції, що розташована біля Сімферополя.

Про це повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

За даними відомства, наслідки аварії на "Таврічеській" (Сімферпольській) ТЕС вдалося зафіксувати за допомогою космічної фотозйомки.

"3 листопада 2018 року на даху головного корпусу Таврічеської ТЕС виявлено аварійну ділянку з ознаками пошкодження покрівлі внаслідок термічного впливу", - зазначили у МінТОТ.

За наявною у відомства інформацією, на теплоелектростанції зі встановленими газовими турбінами Siemens проводилися пусконалагоджувальні роботи, в результаті яких і могла статись аварія.

Як відомо, Таврічеська ТЕС має працювати на природному газі. Місце для будівництва обрано поряд з розподільною станцією "Сімферополь", що призначена для подачі електроенергії у напрямку південного берега Криму і Севастополя.

Під будівництво теплоелектростанції виділено 2 земельні ділянки загальною площею 61,6 га, а замовником будівництва ТЕС виступає міністерство енергетики РФ.

"Першу чергу об’єкта планували ввести в дію у 2017 році, другу – у 2018. 1 жовтня 2018 перший блок потужністю 235 МВт планувалось запустити в роботу для налагодження технологічного циклу", - нагадали у прес-службі.

Будівництво "Таврічеської" ТЕС здійснюється компанією "Тєхнопромекспорт" російської державної корпорації "Ростєх", яка перебуває під українськими та міжнародними санкціями.

Ця ж компанія здійснює будівництво і "Балаклавської" ТЕС, на якій наприкінці серпня сталася подібна аварія у одному з приміщень, де встановлено газові турбіни Siemens. Тоді окупаційна влада приховувала аварію, пов’язану з обладнанням Siemens.

Раніше дев'ятий арбітражний апеляційний суд визнав законною відмову суду нижчої інстанції прийняти забезпечувальні заходи за позовом російської "дочки" німецького концерну Siemens до структур "Ростех" з приводу поставки турбін для споруджуваних в Криму електростанцій.

У липні 2017 року Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Відповідачами за позовом є ВАТ "ВО" Технопромекспорт ", ТОВ" ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "Сіменс Технології газових Турбін" (спільне підприємство Siemens і російської компанії "Силові машини").

У німецькому концерні стверджують, що отримали з надійних джерел інформацію про те, що принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які були поставлені для проекту в Тамані, опинилися в Криму. Як заявляє Siemens, такий розвиток подій є явним порушення контрактів, що забороняють клієнту постачати обладнання на півострів.