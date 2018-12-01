Із понеділка починаються збори резервістів і військовозобов'язаних – Міноборони

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Субота, 1 грудня 2018, 16:37

Із понеділка, З грудня, у ЗСУ розпочинається цикл масштабних зборових заходів з резервістами та військовозобов’язаними.

Про це повідомляє в суботу прес-служба Міноборони.

"Зокрема будуть проведені збори, як у складі бригад (до 15 діб), так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку Новорічних свят", - зазначили в міністерстві.

"Водночас, заходи мобілізації проводитимуться лише у випадку відкритої агресії, але в такому випадку до Збройних Сил України призиватимуться не лише ті особи які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в областях, у яких запроваджено воєнний стан, передбачається проведення масових зборів з військовозобов’язаними територіальної оборони тривалістю до 10 діб, під час яких "буде проведене бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони, з метою підготовки до захисту своїх областей".

Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Чорному морі біля Керченської протоки. 

Українська правда

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Теми: Збройні сили Міноборони Воєнний стан
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